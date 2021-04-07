Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак обговорив з головою Військового комітету НАТО Сером Стюартом Пічем ситуацію в районі проведення ООС та загальну безпекову обстановку довкола України.

Голова Військового комітету Організації Північноатлантичного договору (НАТО) сер Стюарт Піч перебуває з візитом в Україні.

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Як повідомляється на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у соціальній мережі Facebook, сьогодні, 7 квітня, в Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відбулася зустріч головнокомандувача ЗСУ генерал-полковника Руслана Хомчака та голови Військового комітету Альянсу.

"Ваш візит є переконливим свідченням тієї уваги, яку керівництво Альянсу та Ви особисто приділяєте питанням розвитку відносин нашого особливого і, без перебільшення, стратегічного партнерства. Із задоволенням хотів би відмітити, що співробітництво між Збройними Силами України та NATO і країнами-партнерами характеризується високою динамікою і продовжує набирати обертів", - наголосив Хомчак.

Сторони обговорили ситуацію в районі проведення операція Об'єднаних сил та загальну безпекову обстановку довкола України.

Також Хомчак і Піч обговорили стан реформування Збройних Сил і трансформацію системи підготовки відповідно до підходів НАТО.

Голова Військового комітету НАТО запевнив українську сторону у подальшій підтримці України з боку Північноатлантичного Альянсу.

Україна-НАТО: що відомо

12 червня 2020 року Північноатлантичний альянс визнав Україну учасником Програми розширених можливостей НАТО (NATO’s Enhanced Opportunities Program – EOP).

Як заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, Україна отримає користь від розширеного доступу до програм взаємосумісності військ і ширшу можливість брати участь у військових навчаннях НАТО та здійснювати обмін інформацією, в тому числі набутим досвідом.

25 лютого генсек НАТО під час телефонної розмови нагадав Зеленському про важливість втілення реформ.

9 лютого 2021 року Столтенберг наголосив, що наближення України до членства в НАТО залежить від успіху в реалізації реформ. Зокрема, Україна повинна зміцнювати демократичні інституції, боротися з корупцією, запроваджувати демократичний політичний контроль над ЗСУ.

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Автор: Віталій Саєнко