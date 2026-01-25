Частиною плану щодо завершення війни є вступ України до ЄС у 2027 році, - Вучич

За словами Вучича, деякі країни-члени ЄС проти цього рішення.

Країни Європи почали відкрито обговорювати можливе вступ України до Європейського Союзу за спрощеною схемою в рамках мирного плану. Проте, деякі держави-члени блоку виступають проти цього. Про це заявив президент Сербії Александр Вучич, пише Novosti.rs.

За його словами, частиною плану щодо завершення війни є вступ України до ЄС вже з 1 січня 2027 року. Для цього доведеться змінити процедуру прийняття нових країн до блоку.

"Я думаю, що так, зараз я розповім вам те, що десь почув, і я б не став говорити вам, що це неправда... Якщо вони (Україна і РФ - УНІАН) захочуть виконати мирний план, щоб більше не було вбивств і всього іншого, Україна повинна стати членом. З цим не погодяться ні Польща, ні Чехія, ні Угорщина, ні Словаччина. Буде змінена процедура, і то насильно, всупереч правилам і всьому іншому, - розповів Вучич.

На вступ України до Євросоюзу може піти кілька років

Раніше прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схофф заявив, що поки не можна говорити про швидке вступ України до Європейського Союзу. За його словами, процес набуття Україною членства в блоці може зайняти кілька років.

Схофф підкреслив, що Україна повинна бути в Європейському Союзі. Проте, він зазначив, що шлях до членства в блоці - це збалансований процес.

