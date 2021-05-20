За словами Корнієнка, якщо Ляшко не виконає обіцянку про щеплення за літо 5 млн українців, то піде у відставку.

Перед засіданням Верховної Ради кандидат на посаду міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко зустрічається із фракцією «Слуга народу».

Як передає кореспондент УНІАН, перед засіданням фракції перший заступник фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко зазначив, що якщо Ляшко не виконає обіцянку про щеплення за літо 5 млн українців, то піде у відставку.

Він нагадав, що міністри несуть політичну відповідальність тому за свої обіцянки мають відповідати.

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Призначення Ляшка на посаду очільника МОЗ

Учора, 19 травня, на засіданні комітету Ляшко пообіцяв, що провакцинує в літній період 5 млн українців, тобто буде проведено 10 млн щеплень.

"Я даю обіцянку – в літній період, в перші 100 днів вакцинувати 10 млн українців", - сказав він.

Після такої заяви в комітеті депутати йому почали натякати, що не треба давати таких обіцянок. Тоді Ляшко уточнив, що не точно висловився, бо йдеться про 10 млн щеплень, а оскільки йдеться про два щеплення, то буде вакциновано 5 млн українців.

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Автор: Надя Пришляк