На сайті Верховної Ради оприлюднено текст проекту закону "Про місцевий референдум", обговорення триватиме до 11 квітня включно.

На громадське обговорення винесено проект закону "Про місцевий референдум".

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"З метою врахування думки представників громадськості, насамперед органів місцевого самоврядування, територіальних громад, асоціацій органів місцевого самоврядування, цей законопроект оприлюднюється і виноситься для громадського обговорення", - йдеться в повідомленні.

Текст законопроекту оприлюднено на сайті Верховної Ради.

"Пропозиції та зауваження до законопроекту приймаються в електронному вигляді на електронну адресу: localreferendum@gmail.com. Громадське обговорення триватиме до 11 квітня 2021 року включно", - зазначили у прес-службі.

Закон України "Про місцевий референдум"

Згідно з оприлюдненим для громадського обговорення документом, новий закон визначає "правові засади здійснення народного волевиявлення через місцевий референдум, його організацію та порядок проведення".

Предметом місцевого референдуму може бути:

висловлення недовіри місцевій раді та (або) сільському, селищному, міському голові;

втрата чинності нормативно-правовим актом органу місцевого самоврядування або окремими його положеннями;

затвердження статуту територіальної громади або змін до нього;

затвердження програми розвитку територіальної громади або змін до неї;

інше питання місцевого значення, віднесене Конституцією та законами України до відання територіальної громади, її органів та посадових осіб.

Не можуть бути предметом місцевого референдуму питання:

які є предметом всеукраїнського референдуму;

що суперечать положенням Конституції та законів України;

спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету і територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі;

віднесені Конституцією України та законами України до компетенції інших органів публічної влади;

щодо реалізації окремих повноважень органів виконавчої влади, наданих органам місцевого самоврядування законом (делеговані повноваження);

які стосуються місцевих бюджетів, тарифів на житлово-комунальні послуги;

щодо реалізації повноважень органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб із прийняття нових нормативно-правових актів, внесення до них змін (крім визнання такими, що втратили чинність актів, окремих їх положень);

щодо внесення змін, скасування актів індивідуальної дії органів місцевого самоврядування;

щодо реалізації повноважень органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб із прийняття актів індивідуальної дії, внесення до них змін, їх скасування.

Законопроект передбачає, що ухвалені на місцевому референдумі рішення є обов'язковим для виконання на відповідній території. Рішення, ухвалене на місцевому референдумі за ініціативою громади, може бути змінене виключно шляхом місцевого референдуму не раніше ніж через три роки з дня його ухвалення.

Усі місцеві референдуми мають бути добровільними, голосування однократним, особистим і таємним, процес референдуму публічним і відкритим.

Право голосу на місцевому референдумі матиме громадянин України, який досяг на день його проведення 18 років та виборча адреса якого віднесена до території громади, де проводиться місцевий референдум.

При цьому військовослужбовці строкової служби, громадяни України, які проживають за кордоном, а також особи, визнані судом недієздатними, та громадяни України, які за вироком суду перебувають у місцях позбавлення волі, не мають права голосу на місцевому референдумі.

Витрати на підготовку і проведення місцевого референдуму, ініційованого місцевою радою, здійснюються коштом місцевого бюджету та фондів суб'єктів процесу місцевого референдуму.

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Автори: Надя Пришляк, Катерина Комолова