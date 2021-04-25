Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради невідкладний законопроект, яким хоче запровадити кримінальну відповідальність за контрабанду.
Читайте такожЗеленський позбавив громадянства трьох українців, двоє із яких у топ-10 контрабандистів - ЗМІІнформація про відповідний законопроект №5420, ініціатором якого зазначений Зеленський, опублікована на сайті Верховної Ради.
Кримінальну відповідальність за контрабанду в Україні фактично скасували у 2012 році. Текст документу поки не оприлюднено, однак з назви зрозуміло, що президент пропонує доповнити статті Кримінального і Кримінального процесуального кодексів даними "щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів".
Проект закону зареєстрували в парламенті у п'ятницю, 23 квітня. Зараз він переданий на розгляд керівництву.
Санкції проти контрабандистів
- Раніше президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 2 квітня про застосування санкцій до так званих топ-10 контрабандистів.
- Після засідання РНБО відсторонили понад 100 працівників Держмитниці.
- Згодом Зеленський розповів, що Рада нацбезпеки ухвалила рішення про застосування персональних санкцій ще до дванадцяти осіб, які за даними РНБО, пов'язані з контрабандою.
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