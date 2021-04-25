Невідкладний законопроект про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів зареєстровано в парламенті.

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради невідкладний законопроект, яким хоче запровадити кримінальну відповідальність за контрабанду.

Читайте такожЗеленський позбавив громадянства трьох українців, двоє із яких у топ-10 контрабандистів - ЗМІІнформація про відповідний законопроект №5420, ініціатором якого зазначений Зеленський, опублікована на сайті Верховної Ради.

Кримінальну відповідальність за контрабанду в Україні фактично скасували у 2012 році. Текст документу поки не оприлюднено, однак з назви зрозуміло, що президент пропонує доповнити статті Кримінального і Кримінального процесуального кодексів даними "щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів".

Проект закону зареєстрували в парламенті у п'ятницю, 23 квітня. Зараз він переданий на розгляд керівництву.

Санкції проти контрабандистів

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Автор: Катерина Комолова