З Байденом Зеленський обговорить низку важливих питань.

В Офісі президента підтвердили, що Володимир Зеленський особисто візьме участь у саміті "Групи семи" (G7) в японському місті Хіросіма.

Про це повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак під час телемарафону. "Так, я можу це підтвердити" – сказав він.

Єрмак також повідомив, що Зеленський з президентом США Джо Байденом "буде зустрічатися в найближчі дні" для обговорення створення міжнародної коаліції літаків і "багато інших питань".

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"Сьогодні можна сказати офіційно про створення коаліції літаків, і це говорить про те, що Україна дуже скоро буде мати все необхідне для захисту неба, наших міст і наших громадян", – зазначив очільник Офісу президента.

Зарубіжні візити Зеленського

Після нещодавнього турне європейськими столицями Зеленський сьогодні відправився у Саудівську Аравію, де взяв участь у саміті Ліги арабських держав.

Як зазначило видання Bloomberg, з Джидди Зеленський полетить у Японію на військовому літаку США.

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