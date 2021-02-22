Президент Володимир Зеленський пообіцяв розблокувати роботу Конституційного суду – за його словами, наразі суд заблокований через одну конкретну людину.
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«Конституційний суд зараз заблокований, через товариша – ну ви знаєте якого. Ми крок за кроком звільнимось від товариша, почне працювати Конституційний суд», - заявив він журналістам на форумі «Україна 30», відповідаючи на питання щодо співпраці України з МВФ.
ЗМІ припускають, що Зеленський натякає на голову КСУ Олександра Тупицького, який був відсторонений від посади указом президента, однак вважає ці рішення незаконним.
Конституційна криза в Україні
- 27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування. Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував право НАЗК перевіряти декларації та виявляти конфлікт інтересів.
- Рішення КСУ спровокувало масштабну конституційну кризу. У НАБУ заявили, що через рішення КС всі справи про недостовірне декларування закриють, а викриті на зловживаннях посадовці уникнуть відповідальності. Зеленський вніс до Верховної Ради проект закону, яким пропонує припинити повноваження усього складу Конституційного суду.
- У грудні Верховна Рада ухвалила законопроект, який відновив повноваження НАЗК.
- 29 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Тупицького від посади судді КС строком на два місяці. Раніше Тупицький не з’явився на виклик до Офісу генпрокурора. Повідомлення про підозру в підкупі свідка та в завідомо неправдивих показах свідка йому надіслали поштою.
- У КС заявили про незаконність і неконституційність указу президента щодо відсторонення Тупицького. 30 грудня співробітники УДО вперше не пустили Тупицького на робоче місце.
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