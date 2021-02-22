Криза навколо КСУ почалась в жовтні минулого року, коли судді скасували відповідальність за недостовірне декларування.

Президент Володимир Зеленський пообіцяв розблокувати роботу Конституційного суду – за його словами, наразі суд заблокований через одну конкретну людину.

Читайте такожТупицького позбавили права розпоряджатися печаткою КСУ, він передав її своєму заступнику – екс-нардеп

«Конституційний суд зараз заблокований, через товариша – ну ви знаєте якого. Ми крок за кроком звільнимось від товариша, почне працювати Конституційний суд», - заявив він журналістам на форумі «Україна 30», відповідаючи на питання щодо співпраці України з МВФ.

ЗМІ припускають, що Зеленський натякає на голову КСУ Олександра Тупицького, який був відсторонений від посади указом президента, однак вважає ці рішення незаконним.

Конституційна криза в Україні

27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування. Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував право НАЗК перевіряти декларації та виявляти конфлікт інтересів.

Рішення КСУ спровокувало масштабну конституційну кризу. У НАБУ заявили, що через рішення КС всі справи про недостовірне декларування закриють, а викриті на зловживаннях посадовці уникнуть відповідальності. Зеленський вніс до Верховної Ради проект закону, яким пропонує припинити повноваження усього складу Конституційного суду.

У грудні Верховна Рада ухвалила законопроект, який відновив повноваження НАЗК.

29 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Тупицького від посади судді КС строком на два місяці. Раніше Тупицький не з’явився на виклик до Офісу генпрокурора. Повідомлення про підозру в підкупі свідка та в завідомо неправдивих показах свідка йому надіслали поштою.

У КС заявили про незаконність і неконституційність указу президента щодо відсторонення Тупицького. 30 грудня співробітники УДО вперше не пустили Тупицького на робоче місце.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров