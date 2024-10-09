Зеленський прибув з візитом до Хорватії: що заплановано

На саміті обговорять міжнародні зусилля заради наближення миру та реалізації Формули миру.

Президент Володимир Зеленський прибув до Хорватії для участі в третьому саміті "Україна – Південно-Східна Європа". Про це глава держави повідомив у своєму Telegram.

"Прибув до Хорватії для зустрічі з Премʼєр-міністром Андреєм Пленковичем, представниками інших країн регіону та участі у вже третьому саміті"Україна – Південно-Східна Європа", - зазначив президент.

За його словами, із Пленковичем вони планують обговорити продовження оборонної співпраці, реабілітацію наших воїнів, які були поранені на передовій, а також про відбудову України.

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"На саміті у форматі "Україна плюс 12 країн" обговоримо міжнародні зусилля заради наближення миру та реалізації Формули миру, наше спільне з партнерами реагування на безпекові виклики, а також взаємодію на шляху до Євросоюзу й НАТО", - поінформував Зеленський.

Зустріч у форматі "Рамштайн" - головні новини

Пентагон США розглядає можливість перенесення зустрічі у форматі "Рамштайн", заплановану на 12 жовтня у Німеччині, через скасування візиту президента США Джо Байдена до цієї країни. Байден скасував поїздку через ураган Мілтон. Також скасував поїздку до Німеччини і державний секретар США Ентоні Блінкен.

Варто зазначити, що 12 жовтня мало відбутися 25-те засідання контактної групи. Цей "Рамштайн" вперше має відбутися на рівні лідерів країн.

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