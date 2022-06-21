Він зауважує, що Україна рухається до головного рішення Європейської ради, яке буде ухвалене 24 червня.

Президент України Володимир Зеленський зауважує, що Росія дуже нервово сприймає активність нашої країни.

Про це він сказав у своєму відеозверненні.

Президент зауважив, що наступні дні тижня будуть насиченими.

"Рухаємось до головного рішення Європейської ради, яке буде ухвалене в п'ятницю. Як я і передбачав, Росія дуже нервово сприймає нашу активність. Знову обстріли Харкова, Одеси, знову спроби жорстоких наступальних дій на Донбасі. Це зло, яке можна заспокоїти тільки на полі бою", - наголосив він.

Зеленський підкреслив, що Україна захищає Лисичанськ та Сєвєродонецьк.

"Увесь цей регіон - найбільш складний, там найважчі бої. Але там наші міцні хлопці та дівчата. Окупанти отримують відповіді на свої дії проти нас. Вдячний армії і розвідці, які це забезпечують", - сказав глава держави.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Єврокомісія рекомендувала Європейській раді надати Україні статус кандидата в ЄС.

Відомо, що рішення Євроради щодо надання Україні статусу кандидата на членство у ЄС очікується 23-24 червня.

Раніше президент Володимир Зеленський попереджав, що цього тижня слід очікувати посилення ворожої активності Росії.

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