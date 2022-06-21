Президент України Володимир Зеленський зауважує, що Росія дуже нервово сприймає активність нашої країни.
Про це він сказав у своєму відеозверненні.
Президент зауважив, що наступні дні тижня будуть насиченими.
"Рухаємось до головного рішення Європейської ради, яке буде ухвалене в п'ятницю. Як я і передбачав, Росія дуже нервово сприймає нашу активність. Знову обстріли Харкова, Одеси, знову спроби жорстоких наступальних дій на Донбасі. Це зло, яке можна заспокоїти тільки на полі бою", - наголосив він.
Зеленський підкреслив, що Україна захищає Лисичанськ та Сєвєродонецьк.
"Увесь цей регіон - найбільш складний, там найважчі бої. Але там наші міцні хлопці та дівчата. Окупанти отримують відповіді на свої дії проти нас. Вдячний армії і розвідці, які це забезпечують", - сказав глава держави.
Як повідомляв УНІАН, 17 червня президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Єврокомісія рекомендувала Європейській раді надати Україні статус кандидата в ЄС.
Відомо, що рішення Євроради щодо надання Україні статусу кандидата на членство у ЄС очікується 23-24 червня.
Раніше президент Володимир Зеленський попереджав, що цього тижня слід очікувати посилення ворожої активності Росії.