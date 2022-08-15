Українські захисники швидко знайдуть терориста.

Російський публіцист та політик Андрій Піонтковський розповів, чим може закінчитися історія з терористом Ігорем Гіркіним-Стрєлковим. На думку експерта, ватажок бойовиків може загинути.

Про це Піонтковський розповів "24 каналу".

Терорист нерідко критикує дії та рішення кривавого диктатора Путіна. Військовий злочинець каже, що президент РФ не є "справжнім фашистом".

Гіркіну можуть навіть "довірити" якийсь загін окупантів. Проте українські захисники швидко знайдуть терориста. Можливо, РФ навмисно вкидає його на фронт, аби там його ліквідували.

"До 15 грудня Гіркіна буде ліквідовано в боях під Херсоном", - вважає Піонтковський та навіть пропонує укласти парі щодо дати смерті терориста.

Гіркін "рветься" на фронт: що про це відомо

У суботу колишній командир горлівських бойовиків "ДНР" Ігор Безлер повідомив, що Стрєлкова затримали в Криму при спробі потрапити на фронт боїв між ЗСУ та ЗС Росії в Херсонській області.

У мережі також з'явилася інформація, що Гіркін потрапив на півострів за підробленим паспортом, в якому було вказано ім'я Сергій Рунов. Пізніше з'явилася інформація, що Гіркіну таки вдалося прорватися на материкову Україну.

Пізніше подробиці інциденту зі Стрєлковим розкрив радник глави ОПУ Олексій Арестович. "За деякими даними, його відпустили і пропустили воювати в Херсонську область. Так що ми маємо шанс побачити цю "героїчну" людину де-небудь під Снігурівкою", - заявив він.

Згодом Гіркін-Стрєлков вперше прокоментував свій візит до України та натякнув, що спроба потрапити на передову не вдалася.