У НАБУ зауважують, що загалом від початку широкомасштабної агресії з боку РФ проти України зусиллями НАБУ і САП Збройним силам України передано понад 1,1 млрд грн коштів та майна.

У січні цього року на потреби Збройних сил України було передано близько 30 млн грн, що були вилучені у народного депутата України ІІІ-VIII скликань Миколи Мартиненка, який підозрюється в отриманні неправомірної вигоди та відмиванні коштів.

"В січні 2023 року Збройні сили України одержали додатково 785 тис. дол. США та 650 тис. грн (близько 30 млн грн в еквіваленті за офіційним курсом НБУ) завдяки зусиллям НАБУ та САП. Це кошти, вилучені у колишнього народного депутата України, голови Комітету Верховної Ради з питань ПЕК, якого антикорупційні органи підозрюють в одержанні неправомірної вигоди від чеської компанії з російським корінням", - йдеться у повідомленні Національного антикорупційному бюро України.

Як зазначається, за клопотанням САП і участі детективів НАБУ, ВАКС розглянув та задовольнив клопотання про зняття арешту з цих коштів задля подальшого спрямування їх на посилення обороноздатності держави.

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У НАБУ зауважують, що загалом від початку широкомасштабної агресії з боку РФ проти України зусиллями НАБУ і САП Збройним силам України передано понад 1,1 млрд грн коштів та майна.

Справа депутата Мартиненка: подробиці

Наприкінці липня 2022 року у САП поінформували, що народному депутату України ІІІ- VIII скликань, екс-голові Комітету ВР з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки повідомлено про підозру в одержанні понад 311 тис. євро хабаря та відмиванні коштів.

Слідство встановило, що у липні 2014 року колишній депутат отримав від керівництва чеської компанії "SKODA JS a.s. (входить до холдингу "Об'єднані машинобудівні заводи", який належить російському "Газпромбанку") неправомірну вигоду в сумі понад 311 тис. євро за сприяння інтересам вказаної чеської компанії та просування її інтересів в Україні.

Зокрема йдеться про взаємовідносини компанії "SKODA JS a.s. з держпідприємствами "НАЕК "Енергоатом" та "Чорнобильська АЕС", з якими компанія мала контракти на постачання обладнання та за якими виник ризик не здійснення оплати з боку українських контрагентів.

Отримані на розрахунковий рахунок кіпрської компанії кошти надалі було легалізовано через ще одну компанію, бенефіціарним власником якої є екс-голова комітету ВРУ, а отримані кошти у 2014-2015 роках використано на власні потреби підозрюваного.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, йдеться про Миколу Мартиненка.