Страва має неймовірний аромат та є дуже смачною.

Ризото – відома в усьому світі італійська страва. Готують її з круглозернистого крохмалистого рису особливих сортів із додаванням бульйону.

Читайте такожАроматне й ніжне ризото: як приготувати смачну стравуВ’язка консистенція є характерною особливістю цієї страви. Кожна крупинка рису має просочитися бульйоном, набути бархатисто-кремової структури, при цьому стати м'якою зовні й трішки твердуватою всередині.

Для цієї страви потрібно використовувати такі сорти рису, як арборіо, карнаролі, бальдо і віалоне нано. Варити ризото слід, постійно помішуючи.

Грибне ризото вважається класикою італійської кухні. Існують також інші варіанти страви – з куркою, морепродуктами та іншими інгредієнтами.

Ризото з грибами

Бульйон (курячий) - 1,5 л

Гриби - жменю білих сушених і дві великі жмені будь-яких свіжих

Цибуля ріпчаста - 1 шт.

Селера черешкова - 2 шт.

Вино біле сухе - 75 мл

Рис - 400 г

Зелень

Олія оливкова

Лимон (сік лимона) - 1 шт.

Пармезан - 100 г

Масло вершкове - 100 г

Цибулю і селеру дрібно порізати та обсмажити на олії. Сухі гриби залити гарячим курячим бульйоном.

До обсмаженої цибулі з селерою додати рис (мити його не потрібно).

Зробити найменший вогонь, влити вино. Весь час перемішувати. Щойно вино випарується, почати вливати частинами гарячий бульйон: новий його ополоник додавати, як випаруватися попередній.

Набряклі сухі гриби нарізати і додати в різотто. Туди ж влити насичений грибним смаком бульйон.

Добре розігріти сковорідку або сотейник, додати трішки олії. Обсмажити на ній свіжі гриби впродовж кількох хвилин. Порізати обсмажені гриби.

У готове ризото додати вершкове масло та тертий пармезан. Далі додати обсмажені гриби, улюблені трави, олію та сік лимона, посолити й поперчити. Накрити кришкою й дати йому настоятися впродовж кількох хвилин.

Розкласти ризото по тарілках, посипати пармезаном і насолоджуватися його смаком.

Ризото з куркою та грибами

Рис - 1 ст.

Грудка куряча - 1 шт.

Гриби (печериці, гливи або білі) - 300 г

Бульйон курячий - 1 л

Вино біле сухе - 100 мл

Цибуля ріпчаста - 1 шт.

Пармезан - 70 г

Масло вершкове - 2 ст. л.

Оливкова олія - ​​4 ст. л.

Зелень - 1 пучок

Шафран - 1 пучка

Цедра лимона - 1 ч. л.

Часник - 3 зубчик

Зварити курячий бульйон з додаванням цибулі, моркви і кореня селери. Процідити. Покласти бульйон без м'яса і овочів на повільний вогонь.

Читайте такожАроматно-соковита тушкована капуста з грибами: як приготувати смачну стравуУ сковороді з товстим дном розтопити вершкове масло. Додати трохи розмарину. Коли масло насититься ароматом, прибрати розмарин зі сковороди. Додати до масла порізану дрібно цибулину, тушкувати до прозорості.

Коли цибуля стане прозорою, додати рис. Постійно помішуючи, потомити рис на невеликому вогні, поки рисинки не стануть світлішими (десь 3-5 хвилин).

Влити у сковорідку вино, помішуючи, дочекатися, коли рис його вбере. Додати пучку шафрану. Влити ополоник теплого курячого бульйону. Знову зачекати, коли рис вбере рідину.

Тим часом на окремій сковороді обсмажити в оливковій олії гриби до золотистого кольору. Викласти їх на тарілку, дати охолонути.

У рис знову влити ополоник курячого бульйону і добре перемішати.

На сковороду, де обсмажувалися гриби, налити оливкової олії, додати неочищені зубчики часнику. Дочекатися, коли часник віддасть олії свій аромат і, не виймаючи зубчики, викласти в сковорідку куряче філе, порізане кубиком.

Поки обсмажується куряче філе, влити у рис ще один ополоник бульйону. Слід ретельно стежити, щоб рис був досить вологим. Додати до рису лимонну цедру та ще один ополоник бульйону.

Додати в сковорідку гриби та курку, влити ще один ополоник бульйону. Ретельно перемішати.

Коли рідина майже випарується, рис має набути кремової структури. Натерти сир, додати в різотто. Скуштувати рис – він має бути al dente, тобто не повністю м’яким. Підсолити різотто, додати трохи перцю.

Вимкнути вогонь, але не прибирати сковорідку з конфорки. Додати нарізану зелень, накрити ризото кришкою й дати йому "подихати" ще 5 хвилин.

Розкласти ризото по тарілках, зверху посипати натертим сиром.

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Автор: УНІАН