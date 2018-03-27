У Житомирі розпочалися заходи із відзначення річниці від дня народження теоретика українського націоналізму Сціборського

Участь у заходах взяли молодь, студенти, історики, краєзнавці та творча інтелігенція.

У Житомирі розпочалися заходи із відзначення 120 річниці з дня народження українського державного та військового діяча, видатного земляка Миколи Сціборського.

Як передає кореспондент УНІАН, вчора в Домі української культури провели лекторій «Національна ідея. Минуле і сьогодення», а вулицями міста - екскурсію «Життєвий і творчий шлях Сціборського у Житомирі».

Участь у цих двох заходах взяли молодь, студенти, історики, краєзнавці та творча інтелігенція.

Так, зокрема, організували та провели лекторій науковці кафедри історії України Житомирського державного університету імені Франка, а також влада.

Читайте такожУ Львові затвердили дати, коли вивішуватимуть бандерівський прапорЛекторій розпочався із виконання українських патріотичних пісень учасниками зразкового фольклорного гурту «Джерельце». Кандидат історичних наук, Іван Ковальчук, відкриваючи лекторій, зауважив, що діяльність Сціборського була спрямована на більш широке коло питань, ніж розробка ідеології українського націоналізму. Саме із урахуванням цього і розроблялася як програма сьогоднішнього лекторію, так і доповіді. Також у виступах прозвучало, що Сціборського вшановують не тільки житомиряни, а й українці США, Великобританії, Канади та інших країн.

Завтра, 28 березня, урочистості продовжаться мітингом з покладанням квітів до могили націоналіста на подвір'ї Свято-Преображенського собору, де поховано Сціборського.

Нагадаємо, 7 березня цього року Житомирська обласна рада проголосила 2018 рік на Житомирщині роком ідеолога українського націоналізму Миколи Сціборського. З огляду на це цьогоріч в області проведуть ряд заходів ідеологічного та культурного спрямування.

Читайте такожУ Житомирі вшанували пам'ять українських добровольцівДовідка УНІАН. Мико́ла Сцібо́рський ( 28 березня 1898 Житомир — 30 серпня 1941 Житомир) — український державний та військовий діяч, учасник Першої світової війни, діяч УНР, один з фундаторів ОУН, підполковник війська УНР, теоретик українського націоналізму. Почесний громадянин Житомира. Також Сціборський є редактором офіційних видань ОУН та автором численних статей та праць з державотворення, автор проекту Конституції Української Держави.

Під час еміграції активно займався видавничо-публіцистичною діяльністю: став одним із засновників часопису «Українське слово» в Парижі. 30 серпня 1941 року у Житомирі Сціборського було впритул розстріляно. До нього пораненого гестапо не допустило лікаря і націоналіст помер за кілька годин через втрату крові. Похований у Житомирі на подвір’ї Свято-Преображенського Собору. Вбивцю наздогнали і знищили українські поліцейські, але тіло Сціборського одразу ж забрала німецька поліція, тож визначити особу кілера не вдалося. Історики стверджують, що вбивство Сціборського було вигідно вермахту, щоб мати привід для усунення тих, хто не погоджувався співпрацювати з німецькою владою.​