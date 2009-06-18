Ще одна працівниця НТКУ судиться з телекомпанією через звільнення

”До Шевченківського райсуду міста Києва 17 червня подано позов від незаконно звільненої працівниці Національної телекомпанії України Інни УДОВЕНКО, яка вимагає поновити її на посаді асистента режисера або іншій у творчо-виробничому об`єднанні „Новини” Національної телекомпанії України”. Про це УНІАН повідомили у Київській незалежній медіа-профспілці.

За інформацією КНМП, І.УДОВЕНКО була звільнена з посади, як сказано у наказі, „у зв’язку зі змінами в організації виробництва та скороченням штату”. І.УДОВЕНКО, яка є членом комітету первинного осередку Київської незалежної медіа-профспілки на НТКУ, було звільнено під час перебування її на лікарняному, що є подвійним порушенням закону, наголошують у профспілці. По-перше, заборонено звільняти співробітників, коли вони хворіють. По-друге, не можна скорочувати членів виборних профспілкових органів без згоди на те профспілки. Тим часом КНМП згоди на звільнення І.УДОВЕНКО не давала.

І.УДОВЕНКО розповіла, що, повернувшись після хвороби, вона не змогла зайти до будівлі НТКУ, оскільки її перепустку було заблоковано за усним наказом президента НТКУ Василя ІЛАЩУКА у зв’язку зі звільненням, хоча на той час не існувало наказу про звільнення і не було зроблено відповідного запису в трудовій книжці, інформує профспілка.

Раніше члени Комітету КНМП двічі зустрічалися з керівництвом НТКУ і пропонували створити спільну комісію, яка б виробила критерії, за якими відбувається скорочення співробітників. Але ці пропозиції були проігноровані. Президент НТКУ В.ІЛАЩУК на запитання ”Телекритики”, чи скорочуватимуться працівники телеканалу - члени КНМП, щодо яких профспілка не дала згоди на звільнення, відповів: « Ми їх будемо скорочувати, а далі всі проблемні питання будемо вирішувати у судових процесах».

Як повідомляв УНІАН, 16 червня Шевченківський районний суд Києва ухвалив стягнути з Національної телекомпанії України 10139 грн. 85 коп. на користь члена Київської незалежної медіа-профспілки Ірини ОПЕХИ. Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської незалежної медіа-профспілки, І.ОПЕХА звернулася до суду через те, що адміністрація НТКУ протягом двох місяців після звільнення не видавала їй трудову книжку.

Нещодавно президента НТКУ Василя ІЛАЩУКА було виключено з членів КНМП.