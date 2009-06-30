Луценко може не вибачатись перед Колесніковим до закінчення касації

Верховний суд України 26 червня зупинив виконання судових рішень Печерського районного суду столиці та ухвалу Апеляційного суду Києва в справі за позовом народного депутата від Партії регіонів Бориса КОЛЕСНІКОВА до міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА (а також до МВС і ВР України) до закінчення касаційного провадження.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Громадянського руху «Народна самооборона».

За даними прес-служби, адвокат Ю.ЛУЦЕНКА подав касаційну скаргу щодо рішення Печерського райсуду та ухвали Апеляційного суду по цій справі, які раніше зобов’язали міністра внутрішніх справ України спростувати інформацію про те, що народний депутат Б.КОЛЕСНІКОВ причетний до скоєння злочину.

«Насправді йдеться про доповідь Ю.ЛУЦЕНКА у Верховній Раді України на вимогу народних депутатів про обставини затримання Б.КОЛЕСНІКОВА по порушенню відносно нього кримінальної справи», - підкреслив адвокат Ю.ЛУЦЕНКА.

«Тепер Верховний суд розглядатиме дану справу щодо законності прийнятих рішень. До закінчення розгляду провадження виконання судових рішень зупинено», - повідомив представник міністра внутрішніх справ у суді.

Як повідомлялося, 23 червня Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що готовий вибачитися перед Б.КОЛЕСНІКОВИМ, якщо буде відповідне рішення Верховного суду України, куди він звернувся з оскарженням ухвали суду попередньої інстанції.

«Я людина законослухняна, дійсно є рішення суду. Якщо Верховний суд, куди я звернувся з касаційною заявою, підтвердить правоту ініціаторів цього шоу, я виконаю так, як це вирішить суд. Але після того, як це питання буде розглянуто у Верховному суді», - сказав міністр.

Довідка УНІАН. Б.КОЛЕСНІКОВ був затриманий 6 квітня 2005 року у рамках кримінальної справи за фактом здирництва в 2002 році акцій торгового центру «Білий лебідь» (Донецьк) в екс-голови правління торгового центру Володимира ПЕНЧУКА (батька) і екс-директора ТЦ Бориса ПЕНЧУКА (сина).

7 квітня того року міністр внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКО з трибуни Верховної Ради заявив, що Б.КОЛЕСНІКОВА затримано виключно за кримінальні злочини і до політики його затримання не має жодного відношення.

2 серпня 2005 року за рішенням Апеляційного суду Києва Б.КОЛЕСНІКОВА було звільнено, при цьому суд взяв з нього підписку про невиїзд.

30 червня 2006 року Генеральна прокуратура України закрила кримінальну справу, порушену стосовно Б.КОЛЕСНІКОВА.

У квітні цього року Печерський районний суд Києва, а пізніше і Київський апеляційний адміністративний суд зобов`язали Ю.ЛУЦЕНКА спростувати сказані ним з трибуни ВР слова про те, що Б.КОЛЕСНІКОВ причетний до здирництва і інших злочинів.