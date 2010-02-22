Прокуратура опротестувала приватизацію двох київських ринків

Прокуратура міста Києва опротестувала рішення Київської міської ради про включення нежитлових споруд Володимирського ринку (вул. Горького, 115) і Житнього ринку (по вул. Верхній Вал, 16) у перелік підприємств, які підлягають приватизації та продажу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури міста Києва, протест винесено за результатами перевірки, здійсненої за дорученням прокурора столиці Євгена БЛАЖІВСЬКОГО.

Прокуратурою встановлено порушення вимог законів «Про приватизацію державного майна» та «Про місцеве самоврядування в Україні».

Зокрема, зазначені приміщення виставлені на приватизацію не як цілісні комплекси, а як окремо визначені приміщення, при чому рішення про їхню приватизацію не погоджене з Київським міським територіальним відділенням Антимонопольного комітету України.

Більше того, майнові операції, які здійснюють органи місцевого самоврядування з об’єктами комунальної власності, не повинні ослаблювати економічних основ місцевого самоврядування, зменшувати обсяг та погіршувати надання послуг населенню. Якщо зазначені ринки буде приватизовано та продано, міський бюджет недоотримає стабільних надходжень, а це завдасть і значного удару малому та середньому бізнесу, тисячі представників якого будуть позбавлені заробітку, заявлють у прокуратурі.

Протест підлягає обов’язковому розгляду в Київраді у встановлений законом десятиденний строк.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого Блок Віталія Кличка повідомив, що звернувся до контролюючих органів з просанням перевірити законність включення приміщень Володимирського і Житнього ринків столиці до програми приватизації.

Коментуючи це звернення, заступник голови фракції Блоку Кличка, член постійної комісії Київради з питань торгівлі, підприємництва, громадського харчування та послуг Наталія НОВАК повідомила, що 29 жовтня 2009 року Київрада прийняла рішення № 541/2610 «Про внесення змін до рішення Київради від 08.02.2007 № 62/723 «Про Програму приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва на 2007-2010 роки». Вона зазначила, що проект рішення був поданий з голосу, без пояснювальної записки та обговорення у комісіях і передбачає продаж з аукціону будівель Житнього і Володимирського ринків.