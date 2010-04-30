ЄС обговорила з «новою владою» запровадження безвізового режиму

Україна та Європейський Союз продовжать роботу над підготовкою так званої «дорожньої карти» із запровадження безвізового режиму поїздок для українських громадян до країн Євросоюзу. Про це повідомив Міністр юстиції Олександр Лавринович за підсумками спільного засідання Підкомітету «Юстиція, свобода та безпека» в рамках Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС, яке відбулося у Києві 28 квітня.

Міністр наголосив, що українська та європейська сторони вперше зібралися для спільного обговорення питань юстиції, свободи та безпеки після президентських виборів в Україні та формування в країні нового уряду.

До порядку денного сторони включили питання безвізового діалогу, стану імплементації угод між Україною та ЄС про спрощення оформлення віз. Крім того, були обговорені питання міграції та притулку, управління кордонами, стану імплементації угоди між Україною та ЄС про реадмісію, співробітництво України з Європолом та Євроюстом. Порушувалися питання питання боротьби з організованою злочинністю, незаконним обігом наркотиків, торгівлею людьми, відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. Сторони обговорили питання захисту прав та основоположних свобод в Україні, судової реформи, боротьби з корупцією, правового співробітництва у цивільних справах.

Так, у ході спільного засідання українська сторона висловила своє бачення щодо переліку критеріїв, які міститиме майбутня «дорожня карта», виконання яких дозволить скасувати візовий режим поїздок громадян України до держав-членів ЄС. Обговорення відбулося в контексті інформації про набрання чинності 5 квітня 2010 року Візовим кодексом Європейського Союзу.

У ході спільного засідання українську сторону було поінформовано про подальші перспективи безвізового діалогу між Україною та ЄС. Українська сторона привітала готовність Європейської Комісії працювати над внесенням змін та доповнень до Угоди між Україною та ЄС про спрощення оформлення віз.

У контексті цього діалогу європейська сторона закликала Україну до подальшого поглиблення реформ у сфері управління кордонами та боротьби з нелегальною міграцією.

Окремо сторони зупинилися на обговоренні питання досягнень України у сфері боротьби з організованою злочинністю та тероризмом. Сторона ЄС звернулася з проханням надати загальну статистичну інформацію, яка віддзеркалює досягнення України у боротьбі з наркотиками, протидії торгівлі людьми, відмиванням коштів, отриманих злочинним шляхом та фінансуванням тероризму.

У ході засідання наголошувалося, що співробітництво у сфері юстиції, свободи та безпеки є одним з ключових пріоритетів у розвитку відносин між Україною та ЄС. Важливість такого співробітництва обумовлена як наявністю спільного кордону, що вимагає налагодження зв’язків для подолання спільних викликів сьогодення, так і потребами зміцнення міждержавних зусиль для вирішення спільних проблем з метою створення загальноєвропейського простору свободи та безпеки.

*** Комітет з питань співробітництва між Україною та ЄС був створений з метою сприяння роботі Ради з питань співробітництва між Україною та ЄС відповідно до статті 87 Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС. Робота Комітету забезпечують підкомітети, один з яких – «Юстиція, свобода та безпека». Підкомітети складається з представників членів Ради Європейського Союзу і членів Комісії Європейських Співтовариств з одного боку, та з представників Уряду України з іншого боку.