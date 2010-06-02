Генпрокуратура порушила 550 кримінальних справ за фактами порушення бюджетного законодавства в 2009 році

Генеральна прокуратура України порушила 550 кримінальних справ за фактами порушення бюджетного законодавства в 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила заступник генерального прокурора України Тетяна КОРНЯКОВА сьогодні журналістам в Кабінеті міністрів.

«За фактами порушення бюджетного законодавства в державі порушено 550 кримінальних справ, хоча до органів прокуратури було направлено 1300 матеріалів контрольно-ревізійного управління», - сказала Т.КОРНЯКОВА.

Заступник генпрокурора підкреслила, що всі матеріали КРУ ретельно відпрацьовуються та перевіряються.

«Деякі відправлено на доопрацювання, інші доопрацьовуються в Генеральній прокуратурі, проходять перевірки для того, щоб прийняти відповідне рішення – чи порушити кримінальну справу, чи внести інший документ на реагування», - додала вона.