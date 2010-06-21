Заступник голови ВРЮ Ізовітова сподівається, що її колеги об`єктивно розглянуть пропозицію звільнити Онопенка

Заступник голови Вищої ради юстиції Лідія ІЗОВІТОВА сподівається, що ВРЮ об`єктивно розгляне пропозиція про звільнення за порушення присяги голови Верховного Суду України Василя ОНОПЕНКА.

Про це вона заявила в інтерв`ю “Экономическим известиям” (№100 від 21 червня).

Л.ІЗОВІТОВА нагадала, що стосовно В.ОНОПЕНКА внесено пропозицію про звільнення за порушення присяги членом ВРЮ Ренатом КУЗЬМІНИМ. «До внесення цього питання до порядку денного засідання ВРЮ і до ухвалення рішення обговорювати подробиці цієї теми неетично», - сказала вона.

Відповідаючи на запитання, чи може розглядатися сам факт існування такої пропозиції як спроба тиску на В.ОНОПЕНКА, Л.ІЗОВІТОВА сказала: «Я сподіваюся, що мої колеги розглянуть цю пропозицію об`єктивно».

Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого року член Вищої ради юстиції, заступник генерального прокурора Р.КУЗЬМІН вніс пропозицію до ВРЮ про звільнення В.ОНОПЕНКА за порушення ним присяги судді, що, відповідно до частини 7 статті 20 Закону “Про судовий устрій України”, тягне припинення повноважень на адміністративній посаді.

У документі наголошується, що 16 травня 2007 року Конституційний Суд України прийняв рішення і визнав неконституційним положення Закону “Про судовий устрій України”, відповідно до якого голова суду, заступник голови суду призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України.

У цьому рішенні КС рекомендував Верховній Раді врегулювати питання про призначення судді на посаду голови суду, заступника голови суду і звільнення його з цієї посади.

31 травня 2007 року Рада суддів прийняла рішення “Про призначення суддів на адміністративні посади в судах загальної юрисдикції і звільненні з цих посад”, яким визначила, що саме вона єдиний повноважний суб`єкт провадження за призначенням суддів. Крім того, керуючись цим рішенням, Рада суддів України незаконно призначала, а голова ВСУ В.ОНОПЕНКО незаконно вносив кандидатури на адміністративні посади голів судів і їх заступників протягом більше 2,5 років, сказано в документі, внесеному Р.КУЗЬМІНИМ.

У документі зазначається, що 22 грудня КС прийняв рішення, яким фактично на офіційному рівні підтвердив незаконність порядку призначення суддів на адміністративні посади, затвердженого рішенням Ради суддів.

“Проте після ухвалення вищезгаданого рішення Конституційного Суду України голова Верховного Суду України ОНОПЕНКО В.В. продовжував незаконне втручання в процес призначення суддів”, - наголошується в документі. Зокрема, 25 грудня 2009 року він ініціював проведення Ради суддів, яка прийняла рішення про відміну дії рішення Конференції суддів адміністративних судів України від 24 грудня, а також виступив на цих зборах і закликав відмінити рішення.