До кінця року уряд розробить стратегію боротьби з корупцією

Уряд планує до кінця 2010 року розробити національну стратегію боротьби з корупцією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра Кабінету міністрів, урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики Андрій БОГДАН сьогодні на прес-конференції у Києві.

«До кінця року буде розроблена національна стратегія, у якій будуть застосовані і міжнародний досвід, і розробки українських фахівців, юристів. Спільними зусиллями, я маю надію, ми якщо не викорінимо це зло, то вийдемо хоча б у розряд країн, у яких корупція на дуже низькому рівні», - сказав А.БОГДАН.

Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики також додав, що пакет законопроектів про внесення змін до антикорупційного законодавства, які вже прийняті Верховною Радою у першому читанні, з урахуванням пропозицій фахівців будуть ухвалені у вересні-жовтні 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, 10 березня 2010 року Верховна Рада ухвалила Закон ”Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання та протидії корупції”.

Даним законом передбачено перенести з 1 квітня 2010 року на 1 січня 2011 року введення в дію законів «Про засади запобігання та протидії корупції», «Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення», ухвалених Верховною Радою 11 червня 2009 року.

11 березня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що в разі необхідності буде розглянуто можливість прискорення набрання чинності антикорупційними законами.

3 квітня міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ повідомив, що через два місяці буде підготовлена й надана на розгляд Президенту нова редакція пакета антикорупційних законів замість того, який мав набути чинності 1 січня 2011 року. При цьому О.ЛАВРИНОВИЧ висловив думку, що нинішня редакція даного законодавчого пакета мала вкрай низьку якість і, в деяких випадках, швидше, стимулювала корупцію.

20 травня Конституційний Суд України розпочав розгляд справи за конституційним поданням Верховного Суду України щодо конституційності положень законів «Про засади запобігання та протидії корупції», «Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення», прийнятих Верховною Радою 11 червня 2009 року.