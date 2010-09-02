Данилишин каже, що лікується

14:36, 02 вересня 2010
Право
0 0

Але не зізнається, де саме

Екс-міністр економіки в уряді Юлії ТИМОШЕНКО Богдан ДАНИЛИШИН, якого з кінця серпня розшукує Інтерпол, заявив, що має намір з`явитися в Україні і не ховається від слідства.

Про це колишній міністр розповів у телефонному інтерв`ю Kyiv Post, повідомляється на сайті видання.

"Я зараз перебуваю на лікуванні. Крім того, я перебуваю у відпустці ще з початку червня", - заявив Б.ДАНИЛИШИН, який не побажав уточнити місце лікування. На запитання, чи розглядає він можливість подачі заявки на надання політичного притулку за кордоном, Б.ДАНИЛИШИН заявив, що з`явиться тільки після завершення лікування. Він відкинув звинувачення Генпрокуратури на свою адресу про завдані збитки державі, а також зазначив, що вітає прагнення чинної влади навести порядок у державних закупівлях.

Як повідомляв УНІАН, раніше екс-міністра економіки Б.ДАНИЛИШИНА включено до списку осіб, яких розшукує Інтерпол. Персональні дані Б.ДАНИЛИШИНА сьогодні розміщено на сайті Інтерполу.

Проти Б.ДАНИЛИШИНА порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу - зловживання службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки - за фактом завдання ним збитків державі на суму 4,5 млн. грн. при узгодженні ДП “МА «Бориспіль» застосування процедури закупівлі у одного учасника.

Деякі ЗМІ з посиланням на джерела у Генпрокуратурі повідомляли, що Б.ДАНИЛИШИН переховується у Німеччині, куди він виїхав за день до порушення кримінальної справи. Між тим у Федеральній поліції Німеччини заявили, що не мають інформації про те, що Б.ДАНИЛИШИН нібито перебуває на території ФРН.

10 серпня органи прокуратури оголосили Б.ДАНИЛИШИНА у державний, міждержавний і міжнародний розшуки у зв`язку з тим, що після порушення щодо нього кримінальної справи він не з`являвся на допити до слідчого прокуратури.

11 серпня Печерський районний суд Києва за поданням Генеральної прокуратури дав згоду на розшук і доставку Б.ДАНИЛИШИНА на судове засідання для обрання йому запобіжного заходу.

20 серпня міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ заявив, що правоохоронні органи мають підтвердження, що Б.ДАНИЛИШИН перебуває за кордоном.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter