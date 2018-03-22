"Лапав за ж*пу так, що руки тряслися": журналіст розповів про домагання Жириновського і корпоративну сауну ЛДПР

Журналіст запевнив, що його історія - "дурниця в порівнянні з тим, що бувало в тій же ЛДПР", і закликав своїх друзів і підписників ділитися схожими історіями.

Журналіст російського видання "Настоящее время" Ренат Давлетгільдєєв звинуватив лідера ЛДПР Володимира Жириновського в сексуальних домаганнях. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

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"Я ніколи не приховував історію про те, як після фіналу конкурсу "Міс Росія", який проводив Рустам Таріко в Гостинному дворі, мене за руки намагалися вивести з будівлі помічники Жириновського і відвезти з ним в корпоративну сауну ЛДПР, а сам він, поки давав невелике інтерв'ю, лапав за жопу так, що руки тряслися з диктофоном", - розповів чоловік.

За словами журналіста, він тоді був зовсім юним. У той же час журналіст запевнив, що його історія - "дурниця в порівнянні з тим, що бувало в тій же ЛДПР", і закликав своїх друзів і передплатників ділитися схожими історіями.

Нагадаємо, раніше три російські журналістки звинуватили в сексуальних домаганнях депутата Держдуми від ЛДПР і голову комітету з міжнародних справ Леоніда Слуцького.

Кілька російських ЗМІ в різних формах припиняють співпрацю з Держдумою РФ. Таке рішення вони прийняли після того, як комісія з етики не знайшла "поведінкових порушень" з боку депутата з ЛДПР Леоніда Слуцького.