Чиновниця не стала уточнювати, чому плани русофобів так і не було реалізовано.

Ворожі Росії сили мали намір дискредитувати вибори президента РФ за допомогою проплачених русофобів, однак у них нічого не вийшло.

Про це в ефірі радіостанції «Говорит Москва» заявила голова Центральної виборчої комісії РФ Елла Памфілова.

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«Знаєте, ми готувалися до того, що їх будуть дискредитувати ці вибори, ми знали, тому що стільки цих політичних привидів, які сидять, лікті кусають, гризуть, за кордоном. Ух, як їм хочеться до Росії! Ох, як вони хочуть! Але не можуть. І ось вони там, скажімо, створювали досить добре оплачувані батальйони русофобів, які повинні були... заздалегідь, у них було все підготовлено, щоб відразу після дня виборів вивалити всі ці неподобства, фейкові ролики і так далі. Все у нас є, ми знали», - зазначила вона.

Памфілова, при цьому, не стала уточнювати, чому плани ворогів Росії так і не були реалізовані.

Вона також заявила, що Заходу потрібна «принижена» Росія, яка не здатна відстоювати власні цінності.

Нагадаємо, 18 березня в РФ відбулися вибори президента. За даними ЦВК РФ, офіційна явка на них склала 67,49%. Володимир Путін переміг у першому турі, отримавши понад 56 млн голосів (76%). При цьому, 18 березня журналісти, які стежили за виборами, стали свідками безлічі порушень на дільницях. Також про порушення повідомлялося в соцмережах.

Експерт з електоральною статистикою Сергій Шпилькін після виборів заявив, що в ході виборів 18 березня за «головного кандидата» Володимира Путіна було викинуто близько 10 мільйонів бюлетенів.