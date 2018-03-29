Секс-скандал у російській школі: вчительку викрили у зв'язку з 10-класницею (фото)

У новгородській школі розгорівся секс-скандал через зв'язок вчительки з 10-класницею.

У Новгородській області РФ вчительку біології, завуча Ірину Сергіївну викрили у зв'язку з 10-класницею Лерою.

Як повідомляє у своєму Telegram-каналі Mash, дівчинка - улюбленець педагога, в обох в соцмережах спільні фото, зізнання й слова про почуття.

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Але аноніми надіслали Лериній мамі відверті скріни нібито сторіс вчительки. Десятикласниця та Ірина Сергіївна стверджують, що ця фотографія - фотошоп.

Так, вчителька каже, що у неї немає такої білизни, а сорочка - "незрозуміла, чоловіча". А дівчинка стверджує, що груди на фотографії "не її розміру взагалі".

Цією історією зацікавився Слідчий комітет РФ, розпочата дослідча перевірка.

"Проводяться заходи, спрямовані на встановлення всіх обставин події та відповідність викладеної інформації дійсності. У разі підтвердження інформації про статевий зв'язок педагога і підлітка буде негайно прийняте рішення про порушення кримінальної справи", — прокоментували у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, у Росії вчитель однієї з петербурзьких шкіл написала слово "дурень" на лобі восьмирічного школяра.