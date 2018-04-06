У Росії яму на дорозі "залатали" величезним зайцем (фото)

17:28, 06 квітня 2018
Русский міръ
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Вибоїну "залатали" іграшкою / фото vk.com/rznnews

У вибоїну вони посадили величезного плюшевого зайця, передають місцеві ЗМІ. Також на іграшку на дорозі звернули увагу "Новини Рязані ВК".

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"Зайчика кинула власниця!!!! М. Рязань. Крупська, 13. Допоможи зайчику", - йдеться у підписі під фото плюшевої тварини.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Омську стався курйозний випадок. Яму на дорозі заклали картоплею. Омичі помітили, що завдяки цим "нанотехнологіям" асфальт в цьому районі може прослужити навіть довше.

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Теги: #Росія#дорога#ями на дорогах