У Росії яму на дорозі "залатали" величезним зайцем (фото)

У Рязані на дорозі з'явився плюшевий заєць. Таким чином вирішили попередити водіїв про небезпеку ям.

У Рязані група молодих людей на авто пробила колесо в ямі, тому вирішила незвичайним способом уберегти інших водіїв від такої долі.

У вибоїну вони посадили величезного плюшевого зайця, передають місцеві ЗМІ. Також на іграшку на дорозі звернули увагу "Новини Рязані ВК".

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"Зайчика кинула власниця!!!! М. Рязань. Крупська, 13. Допоможи зайчику", - йдеться у підписі під фото плюшевої тварини.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Омську стався курйозний випадок. Яму на дорозі заклали картоплею. Омичі помітили, що завдяки цим "нанотехнологіям" асфальт в цьому районі може прослужити навіть довше.