Найгірші часи попереду: майже половина росіян не вірять у світле майбутнє

Майже 20% вважають, що найгірші часи вони переживають зараз.

Майже половина росіян очікують, що найгірші часи ще попереду. Майже 20% вважають, що найгірші часи вони переживають зараз.

Про це свідчать результати опитування Всеросійського центру дослідження громадської думки.

Поточне значення індексу соціального очікування серед росіян дещо поступається минулорічному показнику (-35 пунктів).

Читайте такожОпитування: чверть росіян не знає про нові санкції США"Сьогодні очікують, що найгірші часи ще тільки належить пережити, 45% росіян і майже вдвічі менше (25%) вважають, що вони залишилися позаду. На думку 18% опитаних, найбільші складнощі ми переживаємо саме зараз", - йдеться у результатах опитування.

Індекс соціальних очікувань показує, наскільки оптимістично росіяни оцінюють майбутнє країни. Показник розраховується як різниця між відповіддю «вони вже позаду», та сумою відповідей «переживаємо їх зараз» і «вони ще попереду». Індекс може приймати значення від -100 до 100 пунктів. Чим вище значення індексу, тим оптимістичніше виглядають перспективи Росії. Нульове значення фіксує баланс оптимістичних та песимістичних прогнозів.

Як повідомляв УНІАН, згідно з опитуванням громадської думки, Сполучені Штати Америки, Україна і Велика Британія очолили список недружніх країн для громадян Росії.