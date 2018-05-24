У Росії актора з серіалу "Мент у законі" затримали за грабіж

11:14, 24 травня 2018
Русский міръ
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Актор перебував у федеральному розшуку / Mash

Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

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Приблизно місяць тому актор Ілля Уткін пограбував квартиру на півночі Москви. Поліцейські порушили кримінальну справу, Уткіна оголосили у федеральний розшук.

Нещодавно актора зупинили ДПСівці і затримали, оскільки чоловік перебував перебував у федеральному розшуку.

Як повідомляв УНІАН, у Росії в супермаркеті продавщиця вкрала пляшку горілки, випив і повернулася до роботи. Раніше жінка притягувалася до адміністративної відповідальності за появу в громадських місцях у стані сп'яніння.

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Теги: #Росія#актор