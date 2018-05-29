У Росії підлітки обікрали балетну групу Кіркорова

Школярі на наступний день принесли викрадені костюми в школу, де проходили іспити.

У Росії двоє школярів викрали сценічні костюми для шоу російського співака Філіпа Кіркорова.

Про це повідомляє "РИА Новости". Заяву про те, що з однієї з фур, на якій перевозили декорації для шоу Кіркорова, пропали вісім сценічних костюмів кордебалету, надійшло в чергову частину поліції в місті Павлово Нижегородської області вранці в понеділок.

"Встановлено, що крадіжку скоїли двоє підлітків 15-ти років, учні місцевої школи. Увечері 27 травня вони проникли в фургон через бічні двері і викрали 8 костюмів – 4 червоного і 4 чорного кольору. На наступний день хлопці принесли викрадені костюми в школу, де проходили іспити. Всі костюми вилучено, проводяться слідчі заходи", - сказано в повідомленні.

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За словами співрозмовника агентства, поки не ясно, що стало мотивом злочину – жага наживи або хуліганство. Раніше підлітки на обліку в комісії у справах неповнолітніх не перебували.

Раніше повідомлялося, що російський співак Філіп Кіркоров випустив кліп на пісню "Колір настрою синій", в якому знялися відомі артисти.