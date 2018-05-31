У Росії депутат затребував на парковці місце для свого коня

Парламентар має намір приїжджати на сесії крайових зборів меріном на прізвисько Ракета.

На Камчатці депутат місцевого Законодавчого зібрання Михайло Пучковський затребував організувати біля будівлі крайового уряду місце для прив'язі свого коня, оскільки зайвих грошей на паливо для автомобіля в нього немає.

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Як повідомляє місцеве ІА «Кам 24», депутат від партії «Справедлива Росія» підготувала офіційну заяву з відповідною вимогою до губернатора краю, голови Закзборів і начальнику ДІБДД.

«У мої обов'язки як депутата Законодавчих зборів Камчатського краю входить присутність на сесіях. Беручи до уваги ціни на бензин і продукти, я прийшов до висновку, що можливості приїхати до будівлі уряду Камчатського краю у мене, як у пересічного пенсіонера, немає. Тому змушений в якості засобу пересування використовувати мерина Ракету», – йдеться в документі.

Далі Пучковский просить визначити місце паркування та забезпечити коновязь біля будівлі уряду на період найближчій сесії, яка, як очікується, відбудеться у третій декаді червня.

Депутат підтвердив журналістам справжність заяви.

«Сьогодні найбільш зручний спосіб пересування для мене – це мій кінь Ракета. Паливом його не треба заправляти, квитків за проїзд він не вимагає – та і в їжі не вибагливий», – заявив Пучковский.

Зазначається, що депутат живе у приватному будинку за межами Петропавловська-Камчатського. В його присадибному господарстві є кілька коней.

Повідомляється також, що 24 травня на АЗС у Петропавловську різко подорожчало автомобільне паливо.

Раніше повідомлялося, що в американському місті Хіллсборо, штат Орегон, восьмирічний кінь є стороною в судовому процесі. Від імені коня подано позов проти його колишнього господаря, який над нею знущався.