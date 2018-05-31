У Росії депутат затребував на парковці місце для свого коня

14:46, 31 травня 2018
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У Росії місцевий депутат пересів на найбільш екологічний вид транспорту / kam.kam24.ru

На Камчатці депутат місцевого Законодавчого зібрання Михайло Пучковський затребував організувати біля будівлі крайового уряду місце для прив'язі свого коня, оскільки зайвих грошей на паливо для автомобіля в нього немає.

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Як повідомляє місцеве ІА «Кам 24», депутат від партії «Справедлива Росія» підготувала офіційну заяву з відповідною вимогою до губернатора краю, голови Закзборів і начальнику ДІБДД.

«У мої обов'язки як депутата Законодавчих зборів Камчатського краю входить присутність на сесіях. Беручи до уваги ціни на бензин і продукти, я прийшов до висновку, що можливості приїхати до будівлі уряду Камчатського краю у мене, як у пересічного пенсіонера, немає. Тому змушений в якості засобу пересування використовувати мерина Ракету», – йдеться в документі.

Далі Пучковский просить визначити місце паркування та забезпечити коновязь біля будівлі уряду на період найближчій сесії, яка, як очікується, відбудеться у третій декаді червня.

Депутат підтвердив журналістам справжність заяви.

«Сьогодні найбільш зручний спосіб пересування для мене – це мій кінь Ракета. Паливом його не треба заправляти, квитків за проїзд він не вимагає – та і в їжі не вибагливий», – заявив Пучковский.

Зазначається, що депутат живе у приватному будинку за межами Петропавловська-Камчатського. В його присадибному господарстві є кілька коней.

Повідомляється також, що 24 травня на АЗС у Петропавловську різко подорожчало автомобільне паливо.

Раніше повідомлялося, що в американському місті Хіллсборо, штат Орегон, восьмирічний кінь є стороною в судовому процесі. Від імені коня подано позов проти його колишнього господаря, який над нею знущався.

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Теги: #транспорт#Россия