У мережі висміяли чоботи з "паспортів Росії" (фото)

У Росії дизайнер представив модель чобіт з принтом у вигляді обкладинки російського закордонного паспорта.

В Росії бренд Vetements, створений грузинським дизайнером Демной Гвасалієй, представив модель чобіт з принтом у вигляді обкладинки російського закордонного паспорта.

Фото незвичайної взуття розміщено на офіційній сторінці дизайнера в Instagram.

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Російські користувачі подібний прояв творчості не оцінили і накинулися на дизайнера з критикою і насмішками.

"Не вистачає колорадських стрічок", "Даєш туалетний папір з грузинським прапором! Виробники туалетного. папери приєднуйтесь!", "Це знущання, мабуть, якийсь експеримент", "Це взагалі законно? Використання герба", "якийсь даун купить таке", - написали користувачі.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Росії тротуар вимостили надгробними плитами з іменами померлих.