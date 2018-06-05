У Росії тротуар вимостили надгробними плитами з іменами небіжчиків (фото)
Тротуар на вулиці Радищева в російському Ульяновську частково вимостили фрагментами надгробних плит, це зробило похоронне бюро, яке таким чином вирішило облагородити територію навколо себе.
Про це повідомив агентству "РИА Новости" представник прес-служби адміністрації міста.
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"У районі вулиці Радищева за північним трамвайним депо є земляна стежка, тут розташовуються різні об'єкти бізнесу, серед яких похоронна контора, яка виготовляє надгробні плити. Її представники і замостили цю стежку, але при цьому чотири шматки бруківки містили зверху фрагменти імен, прізвищ і дати життя", — сказав співрозмовник агентства.
За його словами, формально підприємець, замостивший тротуар фрагментами надгробних плит, нічого не порушив.
Як повідомляв УНІАН, у російському селі корів оштрафували за перехід дороги в недозволеному місці.