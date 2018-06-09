"Візитна картка Росії": в мережі висміяли трешовий кліп російського співака до ЧС-2018 (відео)

Колись популярний російський співак вирішив нагадати про себе і записав пісню до ЧС-2018 з футболу, який пройде в РФ.

Напередодні ЧС з футболу в РФ колись популярний російський співак Олександр Малінін записав неоднозначну пісню, присвячену майбутнього мундіалю.

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За основу була взята пісня "Moskau", яку в той час виконувала група "Dschinghis Khan", зазначає Главред.

Новоявлений "хіт" Малінін записав разом зі своєю дочкою Устиньей. Прем'єра цього "музичного твору" відбулася 1 червня.

При цьому користувачі Мережі не оцінили "шедевр" Малініна і розкритикували саму пісню і кліп.

Відео: Олександр Малінін

"Стыдобища. Розкажіть цього старезного Кену і вокзальній Барбі, що 80ті закінчилися ще в минулому столітті", - зазначила Larisa Ilicheva.

"Малініна як ніби з того світу витягли для цього ролика", - ерничает Артем Коваленко.

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"Повний капець! Джек Горобець навприсядки в парі з панночкою з окружної", - відверто знущається Катерина Бордюг.

"Держава напевно виділила 10 мільйонів доларів на цю візитну картку Росії. Мені цікаво хто стверджував і як могли це затвердити загалом? Стыдобища", - запитує Наталія Субботіна.

Раніше УНІАН повідомляв, що Міжнародна федерація футболу (ФІФА) заборонила російській співачці, любительці терористів "ЛДНР" Юлії Чичеріної виступати перед вболівальниками чемпіонату світу з футболу в Ростові-на-Дону. Сама співачка назвала ФІФА «футболобандеровцами» і пов'язує заборону з тим, що «рок – музика протесту».