У російському селі корів оштрафували за перехід дороги в недозволеному місці

Сума штрафу склала 700 рублів, а це, за словами селян, шість 3-літрових банок молока.

У селі Каргино Вешкаймського району Ульянівської області Росії, інспектор ДПС виписав штраф за перехід дороги коровами в недозволеному місці.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова громадської палати Ульянівської області Олександр Чепухін. Сума штрафу склала 700 рублів, а це, за словами селян, шість 3-літрових банок молока.

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"Проблема у нас така. У селі стадо - 30 голів. З них половина - молодняк . Все життя, років 50, прогін тварин на пасовище проходив по трасі, за село приблизно півкілометра. Іншої дороги немає. Пасемо по черзі. 28.05.2018. Людей, гнавших тварин по домівках, працівник ДПС Блохін В. оштрафував на 700 рублів. Це 6 банок молока по 3 літри! Кажуть, заборонено. Але крил у наших корівок немає!" - поскаржилися селяни.

Як повідомляв УНІАН, у Росії депутат затребував на парковці місце для свого коня, оскільки зайвих грошей на паливо для автомобіля в нього немає.