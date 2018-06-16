Речниця МЗС РФ зганьбилася через використання фейкової цитати Тетчер в якості прикладу "русофобії"

Цитата, яку помилково приписують Тетчер, присутня в книзі Андрія Паршева «Чому Росія не Америка», проте в історичних документах її немає.

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова на брифінгу процитувала для прикладу «русофобії» слова, яку помилково приписують колишньому прем'єр-міністру Великобританії Маргарет Тетчер нібито під час виступу в Х'юстоні в 1991 році.

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На черговий фейк російської влади звернув увагу журналіст Олексій Ковальов у відповідь на твіт російського зовнішньополітичного відомства з відповідними словами Захарової. Журналіст зазначив, що цитата, яку помилково приписують Тетчер, присутня в книзі Андрія Паршева «Чому Росія не Америка» 1997 року, проте в історичних документах її немає.

За його даними, в Х'юстоні Тетчер виступала, ні тексту, ні записів не збереглося, але в місцевій газеті Houston Chronicle зберігся переказ, в якому про Росію ані слова.

Ця цитата – 100% фейк з книги 1997 року Андрія Паршева «Чому Росія не Америка». Ні в яких перевіряються історичних документах її немає. Ну і в Х'юстоні в 1991 році Тетчер не виступала. pic.twitter.com/TArPgwGMRQ — Alexey Kovalev (@Alexey__Kovalev) 15 червня 2018 р.

Марія Захарова вийшла з відпустки і взялася за справу з потроєною енергією. Вчора вона захищала вигадану цитату з Терези Мей, сьогодні викопує баян 1997 року з книги «Чому Росія не Америка» (Маргарет Тетчер нічого подібного ніколи не говорила і таких записів не існує) pic.twitter.com/Mzkgdf2djp — Alexey Kovalev (@Alexey__Kovalev) 15 червня 2018 р.