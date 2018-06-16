Речниця МЗС РФ зганьбилася через використання фейкової цитати Тетчер в якості прикладу "русофобії"

02:55, 16 червня 2018
Русский міръ
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Марія Захарова / REUTERS

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова на брифінгу процитувала для прикладу «русофобії» слова, яку помилково приписують колишньому прем'єр-міністру Великобританії Маргарет Тетчер нібито під час виступу в Х'юстоні в 1991 році.

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На черговий фейк російської влади звернув увагу журналіст Олексій Ковальов у відповідь на твіт російського зовнішньополітичного відомства з відповідними словами Захарової. Журналіст зазначив, що цитата, яку помилково приписують Тетчер, присутня в книзі Андрія Паршева «Чому Росія не Америка» 1997 року, проте в історичних документах її немає.

За його даними, в Х'юстоні Тетчер виступала, ні тексту, ні записів не збереглося, але в місцевій газеті Houston Chronicle зберігся переказ, в якому про Росію ані слова.

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Теги: #Росія#пропаганда