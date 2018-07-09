Розбавити "алкашню" іноземними генами: у Росії продавчиня проколювала презервативи під час ЧС-2018

Жінка сподівалася, що росіянки завагітніють від іноземних уболівальників.

У Нижньому Новгороді звільнили продавчиню, яка продавала іноземним уболівальникам продірявлені презервативи.

Свій вчинок 62-річна Людмила пояснила бажанням поліпшити генофонд РФ, передає "Блокнот".

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"Я ні про що не шкодую. Ви бачили нашу алкашню? А бачили, які хлопці до нас приїхали? Один кращий за іншого, стрункі, підтягнуті, спортивні. Нехай поділяться генофондом з нами, їм тільки в задоволення, а в нас, дивись, наступне покоління зовсім іншим вийде", - заявила вона.

Крім того, жінка вважає, що дбає про мораль сучасних дівчат. "Дивись, гуляти менше будуть, з дитинкою не нагуляєшся. Будуть пристойні дівчата, а не те що зараз — позорище", - розповіла продавчиня.

Секс з іноземцями Людмила негожим не вважає. У самої жінки після Олімпіади-80 народилася двійня. Однак керівництво аптеки не оцінило старання Людмили. Її змусили написати заяву про звільнення за власним бажанням.

Раніше голова комітету Держдуми РФ з питань сім'ї, жінок і дітей Тамара Плетньова закликала росіянок не вступати в інтимні зв'язки з іноземцями, які приїхали на Чемпіонат світу з футболу.