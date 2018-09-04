У Росії першокласникам вручили щоденники із серпом та молотом (фото)

У загальній складності щоденники з помилкою отримали близько шести тисяч першокласників.

У російському Сургуті першокласникам вручили щоденники, на яких зображений герб Росії з невеликою помилкою.

На гербі двоголовий орел замість скіпетра і держави тримає серп та молот. Інформацію про це підтвердили у міській адміністрації, пише URA.ru.

У мерії нині розбираються в причинах інциденту, там пообіцяли покарати винних.

Читайте такожУ Росії на шкільній лінійці запустили в небо "святкову п'ятому ятірку", але вона стала двійкою (відео)

За попередньою версією помилку допустили в друкарні. Обговорюється питання заміни щоденників.

У загальній складності щоденники з помилкою отримали близько шести тисяч першокласників у рамках проекту «Щоденник сургутської першокласника».