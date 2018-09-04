У Росії першокласникам вручили щоденники із серпом та молотом (фото)
14:45, 04 вересня 2018Русский міръ
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У загальній складності щоденники з помилкою отримали близько шести тисяч першокласників.
На гербі Росії скіпетр і державу замінили серпом та молотом / фото: група «Підслухано у вчителів», «ВКонтакте»
У російському Сургуті першокласникам вручили щоденники, на яких зображений герб Росії з невеликою помилкою.
На гербі двоголовий орел замість скіпетра і держави тримає серп та молот. Інформацію про це підтвердили у міській адміністрації, пише URA.ru.
У мерії нині розбираються в причинах інциденту, там пообіцяли покарати винних.
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За попередньою версією помилку допустили в друкарні. Обговорюється питання заміни щоденників.
У загальній складності щоденники з помилкою отримали близько шести тисяч першокласників у рамках проекту «Щоденник сургутської першокласника».
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