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У Росії першокласникам вручили щоденники із серпом та молотом (фото)

14:45, 04 вересня 2018
Русский міръ
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На гербі Росії скіпетр і державу замінили серпом і молотом Фото: група «Подслушано у вчителів», «ВКонтакте»

На гербі двоголовий орел замість скіпетра і держави тримає серп та молот. Інформацію про це підтвердили у міській адміністрації, пише URA.ru.

У мерії нині розбираються в причинах інциденту, там пообіцяли покарати винних.

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За попередньою версією помилку допустили в друкарні. Обговорюється питання заміни щоденників.

У загальній складності щоденники з помилкою отримали близько шести тисяч першокласників у рамках проекту «Щоденник сургутської першокласника».

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Теги: #Росія#щоденники#серп та молот