У російському Красноярську дах будинку застелили передвиборними банерами (фото)

Комунальники заявили, що це «тимчасова міра» — підрядник побоюється затоплення квартир через сильні дощі.

У російському Красноярську дах п'ятиповерхового будинку на час ремонту прикрили банерами.

Як передає місцеве видання «Проспект миру», ремонт будівлі з березня 2018 року виконує будівельна компанія «ЕкспоСтрой».

Читайте такожКремль видалив з сайту розмову Путіна і простих робітників заводу про маленькі зарплати (відео)

На винахідливість робочих звернула увагу користувачка фейсбуку Олена Фішка ще в день виборів, 9 вересня: «Вибори повинні приносити користь! Ну, хоча б таку!» (мова про те, що дах прикрили агітаційним банером).

Запис Олени прокоментувала мешканка будинку Ганна Колесняк. Вона повідомила, що з'явилися банери на даху саме 9 вересня, щоб під час дощу уникнути затоплення квартир, від якого жителі страждають протягом півроку:

«Ці банери зараз всіх веселять, а мене ні. Їх прибив своїми руками виконроб Сергій, чоловік, який свою неділю витратив на це, і перший раз за шість місяців я не бігаю по квартирі з чашками, тазами і ганчірками. Коли почався дощ, мене не було вдома, я була в дорозі, але я летіла на всіх вітрилах, у мене калатало від страху серце. Ви не уявляєте, як я (втомилася) за півроку витискати своє житло! Просто пекло! А цей Сергій подзвонив мені і сказав: "Анна, я все закрив, в разі чого, відразу телефонуйте, і я приїду, але бігти не повинно!"».

На такий ремонт звернув увагу і колишній красноярський телеведучий Володимир Перекотій, який зазначив, що цьому дому час стати мемом: «Очманіти. А це, виявляється, реальний будинок в Красноярську — унікальний і символічний будинок епохи, що минає. Цікаво, чому він досі не став всеросійським мемом? Пора».

У крайовому фонді капремонту багатоквартирних будинків прокоментували ситуацію і заявили, що це «тимчасова міра» — підрядник побоюється затоплення квартир через сильні дощі.

За інформацією фонду капремонту, «ЕкспоСтрой» обіцяє закінчити ремонт даху до 10 жовтня. Мешканцям, чиї квартири постраждали, необхідно зафіксувати збиток і звернутися в керуючу компанію або фонд капремонту.