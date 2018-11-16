Депутат Держдуми РФ вирішив подуріти і засунув палець у вухо колезі (відео)

Хто саме простяг палець до вуха Бикова, на записі не видно.

Депутат Держдуми РФ у ході пленарного засідання засунув палець у вухо колезі від "Єдиної Росії" Олегу Бикову. Читайте такожУ російській Держдумі запропонували заборонити сайти та додатки для знайомств Відеозапис засідання опублікований на сайті нижньої палати російського парламенту. Парламентарії потрапили в кадр, бо сиділи за Надією Максимовою, яка саме виступала. Хто саме простяг палець до вуха Бикова, на записі не видно.

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