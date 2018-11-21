У Росії шкуродери познущалися з собак, протягнувши їх за снігоходом на повній швидкості (відео)
16:30, 21 листопада 2018Русский міръ
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Вони прив'язали до транспорту трьох собак.
В Якутії кілька місцевих жителів проїхались з вітерцем на «Бурані».
Все б нічого, тільки ці любителі катання по снігу прив'язали до транспорту трьох собак.
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Все це знущання було знято на камеру. На кадрах, викладених в мережу, видно, як дві собаки біжать слідом на прив'язі, а одна просто волочиться за снігоходом. Що з тваринами сталося далі – невідомо.
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