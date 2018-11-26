У російській Махачкалі зірвали аніме-фестиваль

Організаторів заходу засипали погрозами.

У Махачкалі (Дагестан, РФ) невідомі зірвали костюмований аніме-фестиваль, який мав пройти в Аварському театрі 25 листопада.

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Про це у Facebook повідомила журналістка Світлана Анохіна.

«Засипали дирекцію та організаторів погрозами. Дирекція злякалася, але правоохоронні органи не звернулася. Організатори - молода чітка команда художників, музикантів, просто живих веселих і розумних молодиків, злякалися не стільки за себе, скільки за дітей», – зазначила вона.

За словами Анохіної, це вже не перший випадок зриву культурних заходів в Махачкалі.

«Таким же чином тупі недоумки зірвали концерт готичної музики. Їх протухлих мізків не вистачило на те, щоб зрозуміти відмінність між нею і субкультурою готів. Тоді вони погрожували як організаторам особисто, а це не шарашкіна контора, а філармонія, так і їх сім'ям», – зазначила вона.

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