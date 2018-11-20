Дівчинка, яка написала листа Путіну, наклала на себе руки

Чи прочитав Путін лист дівчинки, невідомо.

У місті Сафоново Смоленської області РФ наклала на себе руки 14-річна дівчинка, яка поскаржилася Володимиру Путіну на низьку зарплату своєї мами.

Підліток також скаржилася на цькування у школі. Вона була інвалідом із зору, однокласники дражнили її "циклопом", передає "Радіо Свобода".

На її сторінці в соціальній мережі незадовго до загибелі з'явився статус "Чому ви всі такі злі?".

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"Смоленська народна газета" повідомляє, що мати 14-річної дівчинки (називається ім'я загиблої – Наташа) працювала санітаркою в місцевій лікарні. Після того, як донька написала лист на ім'я Володимира Путіна і відправила його на адресу адміністрації президента, її викликали до начальства і "насварили". Як пише газета, "найімовірніше, це і стало для дитини великим ударом".

За непідтвердженою інформацією, при загиблій була знайдена передсмертна записка, в якій вона просить у своїй смерті нікого не звинувачувати.

Чи дійшов її лист до президента Росії – невідомо.