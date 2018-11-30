Росіяни переполошилися через заборону чоловікам відвідувати Україну

Зазначимо, громадянам чоловічої статі з Російської Федерації у віці від 16 до 60 років обмежений в'їзд на територію України у зв'язку з введенням воєнного стану в 10 областях України.

Користувачі мережі неоднозначно відреагували на тимчасову заборону в'їзду російським чоловікам у віці від 16 до 60 років на територію України. Пости росіян доступні в Twitter.

Багато росіян зазначили, що їх засмутило рішення Держприкордонслужби України, так як вони збиралися потрапити до Києва найближчим часом.

А я хотів навесні зганяти перший раз в житті в Київ :( — Timurse (@Timque) November 30, 2018

Україна заборонила в'їзд чоловікам з Росії у віці від 16 до 60 років.



блін, а я планував в січні на тиждень в гості, а в лютому у нас виставка в Київському музеї — marat guelman (@galerist) November 30, 2018

Деякі вважають, що обмеження в'їзду на Україну тільки для чоловіків — прояв сексизму з боку української влади. Хтось угледів навіть ейджизм.

що за сексизм взагалі https://t.co/avYc75vQEv — Олексій Абанин (@aban_in) November 30, 2018 Україна своїм указом проявила одночасно сексизм і ейджизм.

Ну і яка їй після цього дорога в ЄС??? Треба було всім забороняти в'їзд, щоб не було ніякої дискримінації! — Львович (@Sector_KL) November 30, 2018

Уважні користувачі помітили, що 66-річний президент Росії Володимир Путін не потрапляє під нові санкції через вік.

Коли тобі 66 і можна pic.twitter.com/HnoGtZEsT9 — РІП Новини (@riarip) November 30, 2018

Інші юзери написали, що і так не збиралися їхати в Україну чи були там зовсім недавно, тому нічого не втратили від нової заборони.

Мільйони російських чоловіків зараз хором виголосили «Не дуже-то й хотілося» — Vadim Elistratov (@great_laziness) November 30, 2018

Як повідомляв УНІАН, голова Державної прикордонної служби Петро Цигикал заявив, що громадянам чоловічої статі з Російської Федерації у віці від 16 до 60 років обмежений в'їзд на територію України у зв'язку з введенням воєнного стану в 10 областях України. Президент України Петро Порошенко доручив протягом 24 годин підготувати пропозиції про вимоги до реєстрації іноземців, що перетинають кордон України.