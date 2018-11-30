Росіяни переполошилися через заборону чоловікам відвідувати Україну
Користувачі мережі неоднозначно відреагували на тимчасову заборону в'їзду російським чоловікам у віці від 16 до 60 років на територію України. Пости росіян доступні в Twitter.
Багато росіян зазначили, що їх засмутило рішення Держприкордонслужби України, так як вони збиралися потрапити до Києва найближчим часом.
А я хотів навесні зганяти перший раз в житті в Київ :(— Timurse (@Timque) November 30, 2018
Україна заборонила в'їзд чоловікам з Росії у віці від 16 до 60 років.— marat guelman (@galerist) November 30, 2018
блін, а я планував в січні на тиждень в гості, а в лютому у нас виставка в Київському музеї
Деякі вважають, що обмеження в'їзду на Україну тільки для чоловіків — прояв сексизму з боку української влади. Хтось угледів навіть ейджизм.
що за сексизм взагалі https://t.co/avYc75vQEv— Олексій Абанин (@aban_in) November 30, 2018
Україна своїм указом проявила одночасно сексизм і ейджизм.— Львович (@Sector_KL) November 30, 2018
Ну і яка їй після цього дорога в ЄС??? Треба було всім забороняти в'їзд, щоб не було ніякої дискримінації!
Уважні користувачі помітили, що 66-річний президент Росії Володимир Путін не потрапляє під нові санкції через вік.
Коли тобі 66 і можна pic.twitter.com/HnoGtZEsT9— РІП Новини (@riarip) November 30, 2018
Інші юзери написали, що і так не збиралися їхати в Україну чи були там зовсім недавно, тому нічого не втратили від нової заборони.
Мільйони російських чоловіків зараз хором виголосили «Не дуже-то й хотілося»— Vadim Elistratov (@great_laziness) November 30, 2018
Як повідомляв УНІАН, голова Державної прикордонної служби Петро Цигикал заявив, що громадянам чоловічої статі з Російської Федерації у віці від 16 до 60 років обмежений в'їзд на територію України у зв'язку з введенням воєнного стану в 10 областях України. Президент України Петро Порошенко доручив протягом 24 годин підготувати пропозиції про вимоги до реєстрації іноземців, що перетинають кордон України.