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Росіяни переполошилися через заборону чоловікам відвідувати Україну

15:10, 30 листопада 2018
Русский міръ
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Громадянам чоловічої статі з РФ у віці від 16 до 60 років обмежений в'їзд на територію України / фото УНІАН

Користувачі мережі неоднозначно відреагували на тимчасову заборону в'їзду російським чоловікам у віці від 16 до 60 років на територію України. Пости росіян доступні в Twitter.

Багато росіян зазначили, що їх засмутило рішення Держприкордонслужби України, так як вони збиралися потрапити до Києва найближчим часом.

Деякі вважають, що обмеження в'їзду на Україну тільки для чоловіків — прояв сексизму з боку української влади. Хтось угледів навіть ейджизм.

Уважні користувачі помітили, що 66-річний президент Росії Володимир Путін не потрапляє під нові санкції через вік.

Інші юзери написали, що і так не збиралися їхати в Україну чи були там зовсім недавно, тому нічого не втратили від нової заборони.

Як повідомляв УНІАН, голова Державної прикордонної служби Петро Цигикал заявив, що громадянам чоловічої статі з Російської Федерації у віці від 16 до 60 років обмежений в'їзд на територію України у зв'язку з введенням воєнного стану в 10 областях України. Президент України Петро Порошенко доручив протягом 24 годин підготувати пропозиції про вимоги до реєстрації іноземців, що перетинають кордон України.

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Теги: #заборона в'їзду в Україну#Україна і Росія