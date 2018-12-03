Жерар Депардьє тепер прописаний в Новосибірську
Французький актор Жерар Депардьє отримав новосибірську прописку, у його паспорт вже поставили відповідний штамп.
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Про це повідомляє РБК, посилаючись на представника та бізнес-партнера актора Юлію Мосман. За її словами, Депардьє приїхав до Новосибірська 2 грудня.
Мосман розповіла, що актор вирішив поміняти саранську прописку на новосибірську через вигідніше географічне положення міста.
Представник актора пояснила, що команда Депардьє запускає в Новосибірську бізнес, пов'язаний з виробництвом та постачанням продуктів харчування. Крім того, актор і його продюсер Арно Фрілле спільно з росТБ планують зняти про Новосибірськ документальний фільм.
Нагадаємо, в 2012 році Депардьє отримав російське громадянство після того, як зіграв роль Распутіна в однойменному фільмі.Тоді він заявив, що "любить Путіна, Росію та її демократію".
Як повідомляв УНІАН, у 2015 році Жерар Депардьє потрапив у список акторів, які загрожують нацбезпеці України.
Тим не менш, у лютому повідомлялося, що Депардьє заявив про намір переїхати до Алжиру.