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Паралельна мережа: у Росії готуються на випадок відключення від світового інтернету

16:49, 14 грудня 2018
Русский міръ
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Ілюстрація REUTERS

До Держдуми РФ внесено законопроект про забезпечення автономної роботи російського сегменту інтернету при відключенні від глобальної інфраструктури.

Ініціатива передбачає створення інфраструктури, що дозволяє «забезпечити працездатність російських інтернет-ресурсів у разі неможливості підключення російських операторів зв'язку до закордонних кореневих серверів мережі Інтернет», передає "Дождь".

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Крім того, визначаються правила маршрутизації трафіку та контроль за їхнім дотриманням. Також передбачається можливість установки на мережах зв'язку технічних засобів, що визначають джерело переданого трафіку.

У пояснювальній записці автори наголошують, що враховували «агресивний характер прийнятої у вересні 2018 року стратегії національної кібербезпеки США». На думку парламентарів, в ній міститься принцип «збереження миру силою», а Росія «бездоказово» звинувачується у хакерських атаках.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в разі ігнорування компанією Google вимог про фільтрацію пошукової видачі від забороненого в РФ контенту, до російського закону будуть внесені зміни, що дозволяють заблокувати пошуковик.

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Теги: #Росія#інтернет