Паралельна мережа: у Росії готуються на випадок відключення від світового інтернету

До Держдуми внесли законопроект про автономну роботу російського сегменту інтернету.

До Держдуми РФ внесено законопроект про забезпечення автономної роботи російського сегменту інтернету при відключенні від глобальної інфраструктури.

Ініціатива передбачає створення інфраструктури, що дозволяє «забезпечити працездатність російських інтернет-ресурсів у разі неможливості підключення російських операторів зв'язку до закордонних кореневих серверів мережі Інтернет», передає "Дождь".

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Крім того, визначаються правила маршрутизації трафіку та контроль за їхнім дотриманням. Також передбачається можливість установки на мережах зв'язку технічних засобів, що визначають джерело переданого трафіку.

У пояснювальній записці автори наголошують, що враховували «агресивний характер прийнятої у вересні 2018 року стратегії національної кібербезпеки США». На думку парламентарів, в ній міститься принцип «збереження миру силою», а Росія «бездоказово» звинувачується у хакерських атаках.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в разі ігнорування компанією Google вимог про фільтрацію пошукової видачі від забороненого в РФ контенту, до російського закону будуть внесені зміни, що дозволяють заблокувати пошуковик.