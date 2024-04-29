У чому саме полягатимуть обов'язки Адама Кадирова, поки невідомо.

Глава Чечні Рамзан Кадиров призначив свого 16-річного сина Адама куратором Російського університету спецназу імені кремлівського диктатора Володимира Путіна, розташованого в місті Гудермес (Чечня).

Як повідомляє "Медуза", сам Рамзан Кадиров заявив, що з відповідним проханням до нього звернувся ректор вишу Байбетар Вайханов. Кадиров-старший при цьому стверджує: його син "тісно знайомий" з діяльністю знаменитого університету і тому відмінно впорається з покладеними на нього обов'язками.

"У чому саме полягатимуть обов'язки 16-річного Адама на цій посаді, глава Чечні уточнювати не став", - зазначає "Медуза".

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За даними видання, у лютому Адам Кадиров уже здобув медаль на змаганнях спецпризначенців UAE SWAT Challenge, що проходили в Дубаї, хоча безпосередньої участі в змаганнях не брав. Адаму також присвоїли безліч регіональних нагород, зокрема, звання Героя Чечні, і призначили на посаду начальника відділу забезпечення безпеки глави Чечні.

Син Кадирова побив людину і отримав звання "Героя Чечні"

Нагадаємо, у вересні 2023 року глава Чечні Рамзан Кадиров оприлюднив відео, на якому зображено, як його син Адам у Слідчому ізоляторі б'є росіянина Микиту Журавеля, обвинуваченого у справі про спалення Корану. Кадиров-старший заявив, що дуже пишається вчинком свого сина. Незабаром Адаму присвоїли безліч регіональних нагород, зокрема, звання Героя Чечні. Крім того, син лідера Чечні з нагоди свого дня народження відзначився черговим кар'єрним підвищенням: його дядько Адам Деліхманов повідомив, що тепер довірить йому батальйон шейха Мансура. Як уточнив Деліхманов, 16-річний Кадиров стане куратором батальйону за "значні заслуги".

Університет спецназу імені Путіна - що про нього відомо

Згідно з відкритими джерелами, Російський університет спецназу імені Володимира Путіна - перший і наразі єдиний приватний навчальний заклад у Російській Федерації для забезпечення професійної підготовки спеціальних підрозділів. Заснований 1 серпня 2013 року за пропозицією глави Чечні Рамзана Кадирова в місті Гудермес.

Будівництво вишу ведеться на території понад 400 гектарів і являє собою багатофункціональний комплекс із 95 будівель і споруд, оснащений із використанням спеціальних інформаційно-технічних рішень. На території університету побудовано тактичне місто, що дає змогу імітувати ведення бою в реальних умовах і відпрацьовувати тактики антитерористичних дій, а також відкритий стрілецький комплекс із понад 20 стрілецькими галереями різної дальності стрільби.

Тактичне місто і стрілецькі галереї дають змогу створювати непередбачувану обстановку. Наприклад, моделюються різні ситуації штурму і захоплення заручників терористами.

Крім того, на території побудовано тактичну водойму з площею дзеркала води 2 гектари і глибиною 10 м для всіляких тренувань із ведення стрільби та відпрацювання парашутного і безпарашутного десантування на воду. Для реалізації напряму повітряної підготовки в університеті створюється інфраструктура, що включає злітно-посадкову бетонну смугу довжиною 1600 м.

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