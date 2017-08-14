В російську колонію намагалися передати телефони під обшивкою труни

У виправній колонії № 9 в Ульяновську співробітники виявили мобільні телефони під обшивкою труни, доставленої в установу. Про це повідомляється на сайті обласного управління ФСВП Росії.

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Труни були повернуті в колонію, де їх виготовляють, для усунення виробничого браку. Під час їх огляду співробітники відділу охорони знайшли чотири мобільних телефони, два зарядних пристрої і гарнітуру. Гаджети були заховані «хитрим способом». За фактом події проводиться перевірка.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові ув'язненому намагалися передати наркотики в кетчупі. У передачі було виявлено змішану з кетчупом кристалічна речовина білого кольору.