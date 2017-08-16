У Росії поліцейський застрелився при спробі добити єнота прикладом

У Тюмені поліцейський випадково вистрілив у себе на полюванні, в результаті чого помер, як повідомляє видання Ura.news.

За однією з версій, це сталося, коли чоловік вирішив прикладом рушниці добити єнота. Тварину він з друзями перед цим переїхав на автомобілі. Рушниця несподівано вистрілила, убивши господаря.

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"Перебуваючи в черговій відпустці, при необережному поводженні зі зброєю співробітник поліції отримав поранення, в результаті чого помер", - розповіли виданню в прес-службі УМВС Росії по Тюменської області.

Там підтвердили інформацію, що загинув начальник слідчого відділу ВП № 6 міста Тюмені майор Олексій Ковков.

"Проводиться перевірка нещасного випадку, не пов'язаного зі службовою діяльністю співробітника поліції", - додали в прес-службі.

Відзначається, що поранення майор отримав не зі службової зброї. За даними видання, це могла бути незареєстрована рушниця.