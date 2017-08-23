У російському Нижньому Новгороді колишній співробітник влаштував масову різанину на заводі ГАЗ

У Нижньому Новгороді на території заводу ГАЗ чоловік напав з ножем на людей, в результаті кілька людей загинули, повідомляє місцеве видання «РгоГород».

Як повідомляє «РгоГород», дві людини загинули на місці, ще троє у важкому стані були госпіталізовані.

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За даними видання, колишній співробітник заводу напав на керівників, що наполягли на його звільненні.

Як повідомляє місцеве видання «Новини Нижнього Новгорода» з посиланням на джерело на підприємстві, невідомий напав на співробітників і вбив трьох, ще двоє важко поранені.

За словами джерела, нападник затриманий поліцією, а на місці працюють медики і поліцейські.