У російському Брянську на ярмарці відбулася масова "битва за картоплю" (відео)

У Брянську на Свенській ярмарці відбулася битва людей за безкоштовну картоплю від СФГ "Богомаз", яке очолює дружина брянського губернатора. Відео тисняви розмістили в одній із соцмереж, як повідомляє сайт "Брянськ Today".

Прагнучи отримати заповітний пакет із картоплею народ лаявся один із одним, відштовхував, справа ледь не дійшла до бійки.

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Одна з відвідувачок ярмарку так описала свої враження.

"Я дивуюся наскільки люди дикі. Сьогодні з сім'єю були на Свенскій ярмарці. Людей було дуже багато, незрозуміло було, що в якому наметі продається. І ось ми підійшли до одного з таких наметів. Як виявилося, там роздавали картоплю від Богомазів. Мало того, що мене відтягнули за волосся від цього намету, так ще спробували роздряпати обличчя, благо під цю справу потрапили руки. Взагалі-то, я все прекрасно розумію. Пенсіонери, інваліди. Але коли на тебе накидаються ось ці самі пенсіонери за те, що ти просто підійшов до намету, подивитися що є цікавого, при цьому не ставши в чергу. Це жах вибачте".