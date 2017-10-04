Провал російської пропаганди: фільм "Крим" в Петербурзі показують в порожніх залах
У фільмі сюжетна лінія розгортається навколо подій, пов'язаних із вторгненням російських окупантів на український півострів.
Фільм «Крим» режисера Олексія Піманова, що розповідає про любовну історію двох молодих людей на тлі подій весни 2014 року, що закінчилися окупацією та анексією українського півострова, демонструється в кінотеатрах Санкт-Петербурга в порожніх залах.
У багатьох кінотеатрах мережі «Сінема-парк», як випливає з даних на сайті компанії, на вечірні сеанси середи, 4 жовтня, не заброньовано жодного квитка, передає Радіо Свобода.
Схожа ситуація склалася і в кінотеатрах мережі «Міраж».
Не спостерігається аншлагу і в кінотеатрах мережі «Формула кіно». За даними російського видання «Росбалт», 3 жовтня в ТРЦ «Галерея» в одному з залів на вечірній показ в 20:10 з 7 рядів забронювали всього 12 місць.
Разом з тим, показ 4 жовтня о 21:15 у сусідньому залі може пройти без глядачів. Станом на 9:40 ранку не викуплено жодного квитка.
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Прем'єра фільму «Крим» пройшла в Росії 28 вересня.
Творці фільму вважають, що картина розповідає історію любові, віри та честі, про силу духу і справжню дружбу» на тлі російської окупації півострова в 2014 році.