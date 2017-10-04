Провал російської пропаганди: фільм "Крим" в Петербурзі показують в порожніх залах

Фільм «Крим» режисера Олексія Піманова, що розповідає про любовну історію двох молодих людей на тлі подій весни 2014 року, що закінчилися окупацією та анексією українського півострова, демонструється в кінотеатрах Санкт-Петербурга в порожніх залах.

У багатьох кінотеатрах мережі «Сінема-парк», як випливає з даних на сайті компанії, на вечірні сеанси середи, 4 жовтня, не заброньовано жодного квитка, передає Радіо Свобода.

Схожа ситуація склалася і в кінотеатрах мережі «Міраж».

Не спостерігається аншлагу і в кінотеатрах мережі «Формула кіно». За даними російського видання «Росбалт», 3 жовтня в ТРЦ «Галерея» в одному з залів на вечірній показ в 20:10 з 7 рядів забронювали всього 12 місць.

Разом з тим, показ 4 жовтня о 21:15 у сусідньому залі може пройти без глядачів. Станом на 9:40 ранку не викуплено жодного квитка.

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Прем'єра фільму «Крим» пройшла в Росії 28 вересня.

Творці фільму вважають, що картина розповідає історію любові, віри та честі, про силу духу і справжню дружбу» на тлі російської окупації півострова в 2014 році.

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